بعد نشرها صور عائلة خطيبها.. روان بن حسين تعتذر لوالدها وجمهورها

كتب امير فتحي في الخميس 31 يناير 2019 11:32 مساءً -

بعد ساعات قليلة من تقديم نجمة السوشيال ميديا الكويتية روان بن حسين اعتذارها لخطيبها وأسرته بعدما أثارت جدلا كبيرًا الأيام الماضية بعدما اتهمته بخيانتها مع إمرأة أخرى عادت اليوم روان لتعتذر من جديد ولكن هذه المرة لأسرتها وجمهورها.

وفي حسابها بموقع التواصل الإجتماعي انستقرام كتبت روان معتذرة لأسرتها وبخاصة أبيها على ما بدر منها كما اعتذرت من الجمهور مؤكدة أنها كانت تسعى دائمًا لتكون مثال للمرأة القوية والبنت الإيجابية الشهيرة بمواقع التواصل ولكنها أخطأت عندما شاركت الجمهور بمشكلة شخصية خاصة بها. وقدمت روان بن حسين شكرها لصديقاتها ومتابعيها الذين دعموها في مشكلتها الأخيرة مع خطيبها.

وكانت روان قد نشرت صورتها مع خطيبها، وأسمته (حب حياتها)، وقالت بعد كل هذه الجلبة: (إلى حب حياتي، أنا آسفة لو كنت جرحتك، أو جرحت عائلتك الجميلة، التي كنت أحب أن أكون جزءً منها، آسفة لشقيقاتك وابنة شقيقتك، عندما تكون في حالة حب تفعل أشياء حمقاء، تعتقد أنك تجرح حبيبك، لكنك في الحقيقة تجرح نفسك). روان اعتذرت من خطيبها ووصفت نفسها بالحمقاء، بعد ساعات قليلة من نشرها صوره وصور عشيقته وشقيقاته ووالده، وبعد أن أهانته على الملأ أمام الملايين، وبعد فضح أسرته ونشر صورهم، أمام الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.