شاهد… خالد الجندي: “أي امرأة تكشف شعرها هي آثمة وعاصية”!

كتب امير فتحي في الخميس 31 يناير 2019 11:32 مساءً -
قال الشيخ خالد الجندي إن القرآن الكريم يعتبر الحجاب عفة، مشيرا إلى أن أي امرأة تكشف شعرها هي آثمة وعاصية، حيث إن الإسلام فرض على المرأة ارتداء الحجاب.
وتابع “الجندي”، خلال برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “dmc”، أن القران فرض على المرأة أن تغطي شعرها الا من المحارم الاثني عشر.
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