الصفحة الرئيسية فن “مراد علمدار” يقيم دعوى طلاق من زوجته بعد 7 سنوات زواج !

أعلن الممثل التركي نجاتي شاشماز، بطل مسلسل “وادي الذئاب”، والمعروف عربيا باسم “مراد علمدار”، إقامة دعوى قضائية للانفصال عن زوجته بعد 7 سنوات من المعاشرة.

ونقلت وسائل الإعلام التركية، عن مقربين أن الجهود التي بذلت من أجل رأب الصدع بين الزوجين لم تفلح في إنقاذ العائلة، خاصة أن زواجهما أثمر عن طفلين.

وارتبط الزوجان عام 2012، قبل أن تنشب الخلافات بينهما مؤخرا، وأعلن شاشماز، في بيان لمحاميه، الثلاثاء، أن جهودا لحل الخلافات “لم تكلل بالنجاح”.

وأضاف البيان، أن “شاشماز، ونتيجة لهذا الفشل، رفع دعوى طلاق أمام المحكمة من أجل الانفصال عن زوجته، بعد محاولات للتفاهم”.