إعلان حكومة لبنان الجديدة: 30 وزيرا منهم 3 لحزب الله

كتب امير فتحي في الخميس 31 يناير 2019 11:32 مساءً -

أصدر رئيس الجمهورية اللبناني، ميشال عون، الخميس، مرسوما بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري.

وأعلن مدير عام رئاسة الجمهورية، الدكتور انطوان شقير، مراسيم تشكيل الحكومة وهي ثلاثة:

– مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة يوقعه الرئيس عون منفردا.

– مرسوم تكليف الرئيس الحريري يوقعه الرئيس عون منفردا.

– مرسوم تأليف الحكومة يوقعه الرئيسان عون والحريري.

وتتكون الحكومة اللبنانية الجديدة من 30 وزيرا، بينهم 3 وزراء لـ #حزب_الله.



وشملت التشكيلة جميل جبق وزيرا للصحة وهو تابع لحزب الله، وجبران باسيل وزيرا للخارجية وريا حسن وزيرة للداخلية.

وفي وقت سابق، عرض رئيس الحكومة، الحريري، التشكيلة الحكومية على الرئيس اللبناني، مساء الخميس.

وينهي اتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة نحو تسعة أشهر من التشاحن حول توزيع المناصب الوزارية.

وستكون هذه ثالث حكومة برئاسة الحريري، الذي تعهد بإجراء الإصلاحات اللازمة لوضع المالية العامة على مسار مستدام والحصول على مليارات من التمويل لدفع النمو الاقتصادي الضعيف.

وقال سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، في مؤتمر صحافي متلفز، الخميس، قبيل إعلان الحكومة، إن القوات اللبنانية تساهم بولادة الحكومة بعد تعطيل من بعض الجهات بمطالب غير معقولة، موضحا أن القوات اللبنانية قبلت بحقيبة وزارة التنمية الإدارية في التشكيلة الحكومية الجديدة.



وذكر أن القوات اللبنانية عرضت التخلي عن وزارة الثقافة مقابل وزارة التنمية الإدارية إذا كان ذلك سيعجل بإعلان التشكيلة. وألمح إلى أنه لا توجد وزارات حقيرة بل أناس حقراء، على حد كلماته.

تشكيلة الحكومة

مرسوم تشكيل الحكومة

أما مرسوم تشكيل الحكومة الذي حمل الرقم 4340 ، فنص على الآتي: “ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور لا سيما البند 4 من المادة 53 منه, بناء على المرسوم رقم 4339 المتضمن تسمية السيد سعد الحريري رئيسا لمجلس الوزراء, بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي:

المادة الاولى: عين السادة:

سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء،

– غسان حاصباني نائبا لرئيس مجلس الوزراء،

– أكرم شهيب وزيرا للتربية والتعليم العالي،

– علي حسن خليل وزيرا للمالية،

– محمد فنيش وزيرا للشباب والرياضة،

– جبران باسيل وزيرا للخارجية والمغتربين،

– وائل بو فاعور وزيرا للصناعة،

– ريا حفار الحسن وزيرا للداخلية والبلديات،

– سليم جريصاتي وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية،

– الياس بو صعب وزيرا للدفاع الوطني،

– جمال الجراح وزيرا للاعلام،

– يوسف فنيانوس وزيرا للأشغال العامة والنقل،

– اواديس كيدانيان وزيرا للسياحة،

– ألبير سرحان وزيرا للعدل،

– محمود قماطي وزير دولة لشؤون مجلس النواب،

– منصور بطيش وزيرا للاقتصاد والتجارة،

– جميل صبحي جبق وزيرا للصحة،

– كميل ابو سليمان وزيرا للعمل،

– ريشار قيومجيان وزيرا للشؤون الاجتماعية،

– مي شدياق وزير دولة لشؤون التنمية الادارية،

– حسن اللقيس وزيرا للزراعة،

– محمد شقير وزيرا للاتصالات،

– عادل أفيوني وزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات،

– فادي جريصاتي وزيرا للبيئة،

– غسان عطالله وزيرا للمهجرين،

– حسن مراد وزير دولة للشؤون التجارة الخارجية،

– صالح الغريب وزير دولة لشؤون النازحين،

– محمد داوود داوود وزيرا للثقافة،

– فيوليت خيرالله وزيرة دولة لشؤون تأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة،

– ندى بستاني وزيرا للطاقة والمياه.