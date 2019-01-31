هكذا علق السعدني على صورته مع نبيل الحلفاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان أحمد صلاح السعدني عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" صورة تجمعه بالفنان نبيل الحلفاوي. وكتب السعدني في تعليقه على الصورة: "حبيبي وحبيب أبويا وحبيب الكل القبطان". يُذكر أن الفنان أحمد السعدني ظهر مؤخرا كضيف شرف في فيلم "ليلة هنا وسرور" من بطولة محمد إمام والذي حقق إيرادات تجاوزت 37 مليون جنيه.

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