«نجوم حول الكوكب» على صوت العرب

في ذكرى رحيل كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، تقدم إذاعة صوت العرب يومًا إذاعيًا كاملًا، و ذلك الأحد الموافق الثالث من فبراير.
ويبدأ اليوم الإذاعي بحلقة خاصة من برنامج "صباح الخير يا عرب" عنوانه "يا صباح الخير يا اللي معانا" و ذلك في التاسعة إلا الثلث صباحا، و يمتد حتى الثانية إلا ربع من صباح اليوم التالي.
وتبدأ فقرات اليوم الإذاعي بعنوان "نــجـــوم حــول الــكوكــب" من خلال فترات مفتوحة على الهواء، اعتبارا من الساعة العاشرة و النصف صباحا و حتى الواحدة من صباح الاثنين، حيث سيتم خلال هذه الفترات استعراض لمسيرة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، مع أبرز نجوم عصرها تلحيناو أشعارًا ورجال فكر وسياسة واقتصاد، و كيف أسهموا في صناعة هذا الكوكب الفني، و كيف أسهمت هي في نجاحاتهم، و ذلك حسب التسلسل الزمني.
يشارك في هذا اليوم من مذيعي صوت العرب( حسب ترتيب الظهور): عبير ظلام و هشام علوان و الإخراج أماني أحمد.. في فترة تتحدث عن نجوم البدايات في مسيرة أم كلثوم أمثال: أبو العلا محمد ، أحمد رامي ، محمد القصبجي ، زكريا أحمد ، طلعت باشا حرب ، بيرم التونسي.
ثم يقدم محمد عبد العزيز و أمنية فكيه و
و تتناول الفترة التي تقدمها منال هيكل، و يخرجها حاتم العجمي، مسيرة أم كلثوم مع السياسيين، وعلاقتها بالسلطة متمثلة في الملك فاروق ثم الرئيس جمال عبدالناصر.
و حول العلاقة الفنية لأم كلثوم بكل من بليغ حمدي و محمد عبد الوهاب تدور الفترة التي يديرها يحيى حسن و منال عزت و يخرجها ضياء قمحاوي.
الفترة الإذاعية الأخيرة في يوم " نجوم حول الكوكب " سيديرها نوجي أباظة و أحمد سعيد و تخرجها سعدية حسين.
و تستعرض نجوم العمل الأوحد مع أم كلثوم أمثال جورج جرداق و الهادي آدم و كامل الشناوي و سيد مكاوي.
يلي ذلك برنامج وثائقي حول أم كلثوم تقديم محمد محمود .
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