رامي مالك وصديقته لوسي بوينتون في حفل توزيع جوائز "نقابة ممثلي الشاشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وصل النجم العالمي، رامي مالك، بصحبة حبيبته لوسي بوينتون شريكته بأحداث فيلم "Bohemian Rhapsody" لفعاليات حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة، حيث يتنافس رامي على جائزة "أفضل ممثل في دور رئيسي" وسط نخبة من نجوم السينما العالمية.

وهم برادلي كوبر عن "A Star is Born"، كريستيان بيل عن "Vice"، جون واشنطن عن "BlacKkKlansman"، وفيجو مورتنسن عن "Green Book".

يذكر ان حفل توزيع جوائز "نقابة ممثلي الشاشة" في دورته الـ25 يقام بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.