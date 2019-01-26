شاهد.. روجينا تحيي ذكرى ميلاد سعاد حسني بهذه الكلمات

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نشرت الفنانة روجينا، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورًا للراحلة سعاد حسني، لتحيي بها ذكرى ميلادها اليوم 26 يناير،وعلقت روجينا على الصورقائلة :"سعاد حسني الباقية في القلوب والوجدان، نظرية البهجة والسعادة، صدق الإحساس سندريلا الشاشة "زوزو"".
يذكر أن اَخر أعمال روجينا مسلسل "كلبش2"، مع الفنان أمير كرارة، وهيثم أحمد ذكي، ومن إخراج بيتر ميمي.
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