14 فائزًا بجوائز ساويرس الثقافية

كتب - أمجد مصباح

احتفلت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بختام الدورة الرابعة عشرة لجائزة ساويرس الثقافية لعام 2018، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والسفراء ورموز المجتمع المصرى من المثقفين، والفنانين، والمبدعين والسياسيين، فى مقدمتهم يسرا، وليلى علوى، وإلهام شاهين، وحلا شيحا، وتامر حبيب، وشيرين رضا، والإعلامية نور يوسف.

كرمت المؤسسة 14 فائزا، حيث

فاز بجائزة أفضل رواية، فرع كبار الأدباء مناصفة كل من الكاتبة سحر الموجى عن رواية «مسك التل» والكاتبة نادية كامل عن رواية «المولودة»، بينما فاز بجائزة أفضل مجموعة قصصية، الكاتب أحمد أبوخنيجر عن المجموعة القصصية «مشاهد عابرة لرجل وحيد».

أما جائزة الرواية لشباب الأدباء فقد فاز بالمركز الأول الكاتب أحمد الملوانى عن رواية «الفابريكة». وفاز بالمركز الثانى مناصفة الكاتب أحمد سمير عن رواية «قريبًا من البهجة» الصادرة عن دار الشروق.

وحصل على جائزة أفضل سيناريو لكبار الكتاب مناصفة كل من الكاتبة هالة خليل عن سيناريو فيلم «شرط المحبة»، والكاتبة وسام سليمان عن سيناريو فيلم «بنات روزا»، بينما فاز بجائزة أفضل سيناريو لشباب الكتاب، الكاتبة يمنى أكرم خطاب عن سيناريو فيلم «رقَية».