شاهد.. تعليق عمر متولي الساخر علي صورته مع مي عز الدين

كتب - أحمد أيوب:

علق الفنان الشاب عمر متولي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، علي صورته مع الفنانة مي عز الدين، كاتبًا:أغنية يتعلموا و هاشتاج I love my friends و ذكريات ... كل ده جميل .. لكن نخبي علي جمهورنا العظيم إنك وقفتي علي الكنبة عشان تتصوري معايا ( لان فرق الطول رهييييييب ) ده اللي لا يمكن اسمح بيه أبدا".

يذكر أن انضم عمر متولي لفريق عمل مسلسل " هوجان " حيث من المقرر أن يبدأ تصوير دوره أوائل الشهر القادم .

والمسلسل يشارك فى بطولته صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، ميرنا نور الدين، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

وتعاقد "متولي" على بطولة العمل أمس بعد أن رشحه محمد إمام

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للمشاركة فى المسلسل من خلال أحد الأدوار، ويعقد "إمام" وفريق عمل المسلسل جلسات عمل مكثفة للانتهاء من التحضيرات النهائية للمسلسل، ووضع خطة زمنية لموعد انطلاق التصوير المقرر له خلال الأيام المقبلة.

وتعد هذه هى المرة الثالثة الذى يشارك فيها "متولى" مع محمد إمام حيث تعاونا قبل ذلك فى مسلسل "لمعى القط" الذى تم طرحه فى موسم رمضان قبل الماضى، كما شاركه أيضا فى مسلسل "دلع بنات" لمى عز الدين وكندة علوش وريم البارودى.