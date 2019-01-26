بالفيديو.. نوال الزغبي تطرح برومو أحدث كليباتها "الجمال ليه ناسه "

نوال الزغبي

كتب - أحمد أيوب:

طرحت الفنانة نوال الزغبي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات"تويتر"، برومو كليبها الجديد الذي يحمل اسم "الجمال له ناسه"، من ألبومها الجديد الذي لم يتم الكشف عن اسمه حتى الآن، والمرتقب طرحه بالتزامن مع عيد الحب 14 فبراير المُقبل.

وكانت نوال الزغبي قد أعلنت عن 9 من أغان الألبوم الـ10، وهي: «ما تصبح صبح، جوا قلبه، محاية، مش خايفة، اللي براسي عملته، اه يا سيدي، مية وجع، الجمال ليه ناسه، ايام

صعبة».

واستقرت نوال الزغبي على تصوير أغنية واحدة من الألبوم على طريقة الفيديو كليب، وهي الأغنية الرئيسية له، بالإضافة إلى كليب آخر، وتتعاون «نوال» في كليب ألبومها الجديد مع مخرج تركي.

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ويتضمن الألبوم 10 أغنيات من بينها 7 باللهجة المصرية، و2 باللهجة اللبنانية، وواحدة فقط باللهجة العراقية، ومن بين هذه الأغاني: «الجمال لناسه» و«اللي براسي عملته» و«جوا قلبه».

وكانت "نوال" قد سلمت "ماستر" ألبومها الجديد إلى شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات المنتجة له؛ وذلك بعد الانتهاء من تسجيله، ليدخل مرحلة الطبع قبل الطرح رسميًا، وتوزيعه في سوق الـCD.

ويعد الألبوم أول الأعمال الفنية التي تجمع بين نوال الزغبي وروتانا بعد انقطاع 10 سنوات، وتعاونت «نوال» في الألبوم، مع أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ونديم الشاعري.