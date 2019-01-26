فبراير المقبل.. محمد منير يحتفل بطرح ألبومه الجديد فى التجمع الخامس

محمد منير

كتب - أحمد أيوب:

يستعد الكينج محمد منير للاحتفال بألبومه الغنائي الجديد "وطن" في إحدى القاعات بالتجمع الخامس، نهاية شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى أنه تعاقد مع أحد الشركات المنظمة على الحفل، ولكن لم

يتم تحديد الموعد النهائي له حتي الآن.

وطرح محمد منير حتي الآن 4 أغاني من ألبومه، وهم "طاق طاقية، لو باقي في عمري، أهل

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أول، روح".

ومن المقرر أن يطرح منير مطلع الأسبوع المقبل، الأغنية الخامسة مع أحد شركات المحمول على أن يطرح الـ5 أغاني المتبقية مرة واحدة عبر قناته الخاصة على "يوتيوب".

ويعود الكينج من خلال هذا الألبوم للساحة الغنائية بعد غياب دام لعدة سنوات.