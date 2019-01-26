بالصور.. إنجي علاء تحتفل بروايتها الجديدة "الأشقر مروان" مع جمهورها

إنجي علاء

كتب - أحمد أيوب:

احتفلت الكاتبة إنجي علاء، بإطلاق روايتها الجديدة "الأشقر مروان"، وذلك في حفل توقيع أقيم ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وشهد حفل التوقيع عدد كبير من جمهورها، ممن حرصوا على شراء الرواية والحصول على إهداء منها على صفحاتها، والتقاط

الصور التذكارية معها.

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من ناحية أخرى، تستأنف إنجي كتابة سيناريو وحوار مسلسل "بلا دليل" إنتاج شركة سينرجي، إذ انتهت من كتابة 35 حلقة من 60 حلقة.