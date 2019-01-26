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احتفلت الكاتبة إنجي علاء، بإطلاق روايتها الجديدة "الأشقر مروان"، وذلك في حفل توقيع أقيم ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وشهد حفل التوقيع عدد كبير من جمهورها، ممن حرصوا على شراء الرواية والحصول على إهداء منها على صفحاتها، والتقاط
من ناحية أخرى، تستأنف إنجي كتابة سيناريو وحوار مسلسل "بلا دليل" إنتاج شركة سينرجي، إذ انتهت من كتابة 35 حلقة من 60 حلقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إنجي علاء تحتفل بروايتها الجديدة "الأشقر مروان" مع جمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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