مريم حسين في المستشفى.. وترد على أنباء خضوعها لعملية تجميل جديدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علقت الفنانة المغربية، مريم حسين، على الأخبار التي تم تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خضوعها لعملية تجميل جديدة، موضحة أنها متواجدة في المستشفي بسبب مرضها وليس لإجراء عملية تجميل.

وأكدت مريم حسين في فيديو عبر صفحتها على "سناب شات" أنها في المستشفى لإزالة حصوة من المرارة وليس لإجراء عملية تجميل في وجهها أو جسمها.

وأضافت الممثلة المغربية أن العملية تمت بنجاح وحالتها الصحية جيدة، معربة عن شكرها وسعادتها بكل الاتصالات والتعليقات التي تلقتها من جمهورها للاطمئنان عليها.

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وكانت مريم حسين استقبلت عامها الجديد بالرقص مع أصدقائها بالحفل الذي أقيم في دبي وأحيته الفنانة اللبنانية يارا.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمريم حسن خلال رقصها بسعادة على إحدى الأغاني الأجنبية بالحفل بفستان أبيض قصير احتفالًا بالعام الجديد.

وتعرضت الممثلة المغربية لانتقادات حادة من قبل نشطاء السوشال ميديا بسبب رقصها؛ اذ رأى بعضهم أنها تحاول دائمًا إثارة الجدل ولفت الانتباه بأي شكل.