ردُّ فعل كاظم الساهر لحظة سقوط مُعجبة أمامه على المسرح.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّض الفنانُ العراقي كاظم الساهر لموقفٍ محرجٍ، أثناء إحيائه حفلاً غنائيًا، مساء الأحد، في باريس.

بدأ الأمرُ بمحاولة إحدى المعجبات الوصول إليه خلال الحفل ولكنها سقطت على المسرح قبل أن يلتفت إليها، وهو ما دفع رجال الأمن للالتفاف حولها لمساعدتها ومنعها من الوصول إلى كاظم.

ولكن بمجرّد أن شاهد القيصر هذا الموقف توجّه إليها على الفور واحتضنها، تقديرًا منه لإعجابها به والموقف الصعب الذي تعرّضت له أثناء محاولتها الوصول إليه.

وكان الفنان كاظم الساهر قد أحيا أولى حفلات جولته الأوروبية فى مدينة كوبنهاجن بالدنمارك في يوم 6 يناير الحالي، وبعدها سافر لمدينة أمستردام بهولندا لإحياء حفله الثاني يوم 11 يناير الجاري.

Advertisements

وسبقَ أن حصل النجم العراقيّ، على لقب "أفضل فنان لعام 2018"، بحسب استفتاء "فوشيا" السنويّ، الذي فتح باب التصويت أمام الجمهور، بتاريخ 1 ديسمبر 2018، واستمرّ حتى 30 ديسمبر 2018.