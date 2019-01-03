محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات لسارة سلامة وشقيقتها الصغرى أثناء رقصهما في حفل ليلة رأس السنة. وظهرت سارة رفقة شقيقتها زينب أثناء رقصهما على نغمات أغنية "قمرين"، لعمرو دياب. يذكر أن سارة انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم "خلي بالك من اللي جاي"، بطولة أحمد سلامة ، ورانيا يوسف، ومجدي كامل ، وإدوارد، وإخراج عادل الأعصر.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| سارة سلامة وشقيقتها ترقصان على نغمات "قمرين" لعمرو دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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