هذه مفاجأة ماجد المهندس لجمهوره!

متابعة بتجــــــــــــــرد: يضع النجم ماجد المهندس لمساته الأخيرة على أغنية جديدة سيطرحها مع بداية العام الجديد عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وأشارت مصادر خاصة بموقعنا إلى أن ماجد المهندس اختار هذه الأغنية لإطلاقها من بين الأغاني التي ضمّها إلى ألبومه المنتظر وذلك ليهديها إلى جمهوره ريثما كان انتهى من كافة تفاصيل العمل.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أغاني ماجد المهندس كانت أغنية “انتبه” التي حققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة منذ طرحها عبر قناة شركة “روتانا” الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.