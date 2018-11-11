حسين الجسمي: اجا الليل.. قريبًا – بالفيديو

متابعة الخليج 365:: يستعد النجم الإماراتي حسين الجسمي لطرح أغنية جديدة بعنوان “اجا الليل” قريبًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى. وطرح حسين الجسمي برومو الأغنية عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواقع التواصل الإجتماعي وأرفقه بكلمة “قريبًا”. الجدير ذكره أن البرومو حقق انتشارًا واسعًا بين الجمهور ومحبي حسين الجسمي بعد ساعات قصيرة جدًا على إطلاقه.

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