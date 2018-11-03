جميلة عوض تقبل تحدي منى زكي وتحاول رغم فشلها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قبلت الفنانة الشابة جميلة عوض، تحدي شرب عصير البنجر، بعد أن وضعتها فيه الفنانة المصرية منى زكي قبل أيام.

جميلة، نشرت فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وقالت فيه: “أنا قبلت التحدي وهشرب عصير البنجر، على مرة واحدة او إني أقدر أشربه اصلًا وذلك للتوعية بمرض سرطان الثدي”.

وكشفت جميلة عوض، أنها فشلت في التحدي في المرة الأولى، ولكنها ستقدر على إكماله، ولكنها لم تستطع أن تشربه على مرة واحدة وتناولته على ثلاث مرات، ووجهت التحدي لسمر مرسي ولارا إسكندر.

تحدي شرب عصير البنجر، هو تحدي بدأ من نهاية شهر سبتمبر وانتشر بشدة في شهر أكتوبر الماضي لأنه شهر التوعية بسرطان الثدي.

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و يهدف التحدي الذي يحمل عنوان beet it Challenge، إلى التوعية للوقاية من سرطان الثدي، ويشترط على الشخص شرب عصير البنجر بثانية واحدة لما له من فوائد للوقاية من داء السرطان.

وخضعت للتحدي مؤخرًا الفنانة منى زكي، وتحدت الفنانة جميلة عوض، والإعلامية دارين حمزة أن يخضعا للتحدي.

كما خضعت للتحدي الإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد، ولكنها لم تستطع شرب الكوب مرة واحدة فأخذت نفسًا قصيرًا وأكملت التحدي ووجهت تحدي إلى الإعلامية نادرين فرج، والتي قبلت التحدي هي الأخرى ووجهت التحدي للفنانة منى زكي.