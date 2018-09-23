نصيحة لطيفة هل تحمي سعد لمجرد من فخ الاغتصاب؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة التونسية لطيفة لأول مرة على أزمة الفنان المغربي سعد المجرد، بعد القبض عليه لاتهامه في قضية اغتصاب ثانية.

الفنانة التونسية قالت: ” كل ما يمكنني فعله هو التضرّع لله لينقذه من محنته. على المستوى الفني، سعد فنان كبير وله شعبية طاغية، وجميع الفنانين يحبّونه ويسعدون بسماع أغنياته”.

ووجهت له نصيحة، خلال حوارها بمجلة “لها”، حيث قالت: “أما على المستوى الشخصي، فلا بد من أن يعيد ترتيب حياته من جديد، ولا يورّط نفسه في مشاكل هو في غنى عنها، حفاظاً على نجوميته وجماهيريته الكبيرة”.

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وكانت محكمة الاستئناف في جنوب فرنسا قد أصدرت حكما بحبس الفنان المغربي سعد لمجرد في قضية اتهامه بالاغتصاب للمرة الثانية.

حيث تقرر وضع الفنان المغربي رهن الاعتقال الاحتياطي بأحد السجون في انتظار البت النهائي في قضيته. وذلك إثر طعن الادعاء في قرار وضعه تحت المراقبة القضائية.

وظهرت أول صورة للفنان المغربي أثناء التحقيق معه، وإعادته للسجن مجددا، إلا أن الصورة لم تكشف عن وجهه.

يذكر أن المدعي العام الفرنسي كان قد أمر بالقبض على سعد لمجرد بعد أن تقدمت فتاة بشكوى ضده اتهمته فيها بالاعتداء عليها وضربها تحت تأثير المخدر، وذلك بمدينة دراجينيان بجنوب فرنسا، وتم القبض عليه الأحد الماضي، وتم حبسه مؤقتا 24 ساعة.