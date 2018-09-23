منى زكي تستعيد سحرها بالأصفر.. وليلى علوي تتغزل فيها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شاركت النجمة المصرية منى زكي جمهورها بمجموعة صور لها، خلال مشاركتها في ثاني أيام الدورة الثانية من مهرجان الجونة.

منى تألقت بفستان أصفر طويل جمع بين الأناقة والبساطة، من توقيع المصمم أنطوان القارح، وجمعت شعرها في ذيل حصان بأنامل رافيلو توما، وتزينت بمكياج رقيق أبرز جمالها الطبيعي بلمسات سها خوري، وأكملت إطلالتها بمجموعة إكسسوارات رقيقة من شريف السرجاني.

الفنانة المصرية تلقت الكثير من التعليقات من جمهورها، الذين تغزلوا بجمالها، وأثنوا على إطلالتها الرقيقة والبسيطة، وكانت أبرز التعليقات: “الأصفر يليق بكي”.

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كما تغزلت الفنانة الكبيرة ليلى علوي في إطلالة منى زكي، ووصفتها بأنها تحفة عالمية، حيث قالت: “ما شاء الله.. تحفة عالمية”.

يذكر أن منى زكي عضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية.

وقد أطلت منى في حفل الافتتاح بفستانين، الأول كان طويل بكتف واحد زاد من جمالها وأحبه الحضور، ثم قررت أن تغير من شكل طلتها لأنها كانت من ضمن المشاركين في اغنية «العالم جونة»، وصعدت على المسرح بفستان قصير ساعدها في الحركة بحرية، وظهرت شقاوتها من خلال حركاتها الناعمة على المسرح برفقة يسرا، تامر حبيب، شريف منير، ومنة شلبي.