انسانية بالخط العريض… تامر حسني يلهم طفولة السرطان فرحا واملا في هذا الاعلان!

متابعة الخليج 365: طرحت مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357 فيديو كليب “الموضوع فيك” للنجم المصري تامر حسني الخاص بحملتها في شهر رمضان الحالي.

تامر حسني يطلّ في العمل الذي صوّره مع الأطفال المصابين بمرض السرطان في لقطات عاطفية مؤثرة جداً فينثر التفاؤل والأمل بينهم ويزرع الفرح في كل أرجاء المستشفى بعفويته المعروفة وطيبته المعهودة.

الأغنية أعاد تامر حسني كتابة كلماتها ليحثّ بها الأطفال على مواجهة المرض مهما كانت قساوته بتوزيع موسيقي جديد تم وضعه خصيصاً للحملة.

مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357 شكرت من جهتها تامر حسني على تبرعه بهذا العمل وبتعليقها على الفيديو كتبت: “شكر خاص للفنان تامر حسنى لتبرعه بهذا العمل لصالح اطفال مستشفى57357 وعمل صدقة جارية بإسمه داخل المستشفى”.

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الجدير ذكره أن “مستشفى 57” أطلقت على الغرفة اسم “تامر حسني” كما وأهدت نجم الجيل صورة له مخلّدة مدى الحياة في المستشفى تقديراً منها لخطوته الإنسانية النادرة.

لمشاهدة فيديو كليب تامر حسني “الموضوع فيك” لمستشفى سرطان الأطفال 57357: