مى كساب تحتفل بعيد ميلاد ريانا ابنة أورتيجا عبر "إنستغرام"

القاهرة - لايف ستايل احتفلت الفنانة المصرية مى كساب بعيد ميلاد ريانا ابنة صديق زوجها الفنان “أورتيجا”، عبر حسابها على انستغرام، متمنية لها حياة سعيدة. ونشرت مى صورة لها مع ريانا، مصحوبة بتعليق: “كل سنة وانتي طيبة يا روح قلبي يا أول فرحة لينا وأول ضرة في حياتي، عقبال ما يبقى عندك 33 سنة وإحنا نبقى مكحكين خالص ونشوف ولادك، ربنا يبارك فيكم إنتي وديانا وفريدة ويخليكم لينا يا أحلى البنات”.

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