فن ومشاهير

تُشارك الفنانات أنغام وأصالة ونوال الزغبي في حفلات عيد الفطر بالسعودية التي تنظمها شركة روتانا.
وليد توفيق عن جورج وسوف: صديق العمر الغالى
شارك الفنان وليد توفيق جمهوره بصورة حديثة له مع صديقه الفنان جورج وسوف، عبر حسابه على "إنستجرام".
أغنية مسلسل زلزال "سيبونا بقى فى حالنا" تحقق 6 ونصف مليون مشاهدة
حققت أغنية "سيبونا بقى في حالنا"، للمطرب الشعبى أحمد شيبة "حوالى 6 ونصف ملايين مشاهدة منذ طرحها قبل 30 أبريل الماضي، عبر قناته الرسمية لمحمد رمضان على "يوتيوب"
كيت هارينجتون بطل "صراع العروش" يخضع لعلاج من الضغوط
قال وكيل أعمال الممثل كيت هارينجتون بطل مسلسل "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز) الذى لعب شخصية جون سنو إنه يخضع لعلاج بعدما انتهى المسلسل الذى أنتجته شبكة (إتش.بى.أو).
مي عمر: أرفض تقديم دور "فتاة الليل".. ولن أعتزل التمثيل
مي عمر: أرفض تقديم دور "فتاة الليل".. ولن أعتزل التمثيل 'مي عمر: أرفض تقديم دور "فتاة الليل".. ولن أعتزل التمثيل'