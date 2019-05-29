فن ومشاهير

قال وكيل أعمال الممثل كيت هارينجتون بطل مسلسل "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز) الذى لعب شخصية جون سنو إنه يخضع لعلاج بعدما انتهى المسلسل الذى أنتجته شبكة (إتش.بى.أو).

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