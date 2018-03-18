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تراجع أسعار العملات أمام الريال اليمني خلال الـ 48 ساعة الماضية

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أكدت مصادر مصرفية تراجع أسعار العملات أمام الريال اليمني خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وتراجع سعر صرف الريال السعودي من 130 إلى 127 يوم أمس السبت، فيما نزل اليوم من 127 إلى 125 ريالا.

وتوقعت المصادر أن يستمر انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني خلال الأيام المقبلة.

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وطبقا للمصادر فإن انتعاش الريال بدأ منذ الإعلان عن توقيع وثيقة إيداع المملكة ملياري دولار في البنك المركزي اليمني يوم أمس الأول.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الانتعاش للريال أمام الريال السعودي والدولار الأمريكي سيؤثر بشكل كبير على أسعار البضائع والسلع التي شهدت، خلال الفترة الماضية، ارتفاعا غير مسبوق.

يشار إلى أن الريال السعودي كان قد اقتربت من 140 ريالا خلال الفترة الماضية، فيما تجاوز الدولار سقف الـ 500 ريال، وهو أكبر تدهور للريال منذ عقود.

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