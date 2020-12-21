ندوة توعوية في المهرة تناقش مخاطر الظواهر السلبية وتعاطي المخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقشت ندوة توعوية عقدت اليوم في محافظة المهرة، مخاطر الظواهر السلبية وتعاطي المخدرات وسبل مكافحتها .



وفي الندوة، أكد نائب مدير أمن المهرة، مدير عام البحث الجنائي العقيد الركن أحمد علي سعد رعفيت، على أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات للتوعية من خطورة تعاطي المخدرات والأضرار التي تخلفها الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع المحلي .. مستعرضاً عدد من المواد المخدرة وطريقة أستخدامها وأضرارها والأثار المترتبة على متعاطيها، وذلك للتوعية من مخاطرها على الأفراد والمجتمعات .

تخلل الفعالية طرح عدد من التساؤلات والإستفسارات التي أجاب عليها العقيد رعفيت .