فريق من وزارة الصحة يتفقد أوضاع مستشفى الرازي في أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلع فريق من وزارة للصحة العامة والسكان اليوم، على اوضاع مستشفى الرازي بمحافظة أبين، وتقييم الأداء والخدمات الصحية.



وقدم رئيس هيئة مستشفي الرازي، للفريق، شرحا عن الخدمات الأقسام المقدمة في المستشفى، والاحتياجات والتحديات التي تواجه.

واكد رئيس الفريق الدكتور عبدالرقيب محرز، على سعى الوزارة لتطوير وحدة العناية المركزة، مشيرا الى ان الوزارة بصدد تزويد المستشفى بالكاد الصحي التخصصي.