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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة نجيبة محمود حداد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة بوفاة الاديبة والإعلامية نجيبة محمود حداد، وكيلة وزارة الثقافه السابقه الذي وافاها الاجل، اليوم.
وأشار رئيس الجمهورية الى مناقب الفقيدة ومسيرتها التي جسدتها خلال مشوار حياتها الحافل بالعمل والعطاء في مجالات الثقافة والمسرح والصحافة، واسهاماتها الإبداعية في قضايا حقوق الطفل والمرأة، ومسيرتها الوطنية خلال تقلدها العديد من المناصب في وزارة الثقافة.
وعبر الرئيس في البرقية عن احر التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم.. سائلاً الله العلي القدير ان يتغمدها بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته ويلهم اهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان.
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