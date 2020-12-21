مناقشة تقرير سير عمل الهيئة العامة للنقل البري في العام 2020

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش اجتماع موسع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري علي محروق، تقرير سير عمل الهيئة ومستوى الانجاز في العام 2020م.

واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الهيئة سند ذيبان ومدراء عموم المركز الرئيسي، نتائج زيارة رئيس الهيئة، مؤخرا، إلى فروع المكلا وسيئون والمهرة وشبوة. وأكد محروق، معالجة عدد من المشكلات التي واجهت فروع الهيئة خلال الفترة الماضية، والعمل على افتتاح فرع الهيئة في سيئون ليقدم خدماته لمديريات الوادي والصحراء في محافظة حضرموت، لافتا إلى أن الهيئة بصدد تنفيذ حزمة من الخطط التطويرية في العام القادم 2021م لتطوير أداء الهيئة وفروعها ورفع كفاءتها وتحسين جودة خدماتها.

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