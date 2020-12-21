شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي بوفاة الأكاديمي الدكتور عبده عثمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى أسرة المناضل الوطني والسياسي والأكاديمي الدكتور عبده علي عثمان، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء قضى معظمها في خدمة الوطن.

وأشاد الرئيس في برقية العزاء، بمناقب الفقيد وأدواره النضالية الوطنية والعمليه خلال مسيرة حياته الحافلة . وعبر رئيس الجمهورية، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد ، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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