محافظ عدن يبحث سير تنفيذ مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث محافظ عدن، أحمد لملس، اليوم الإثنين، مع مدير عام مكتب مهندسون إستشاريون مصريون، المهندس، مصطفى أبو حسين، سير العمل في مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي بعدن .



واطّلع محافظ عدن على مستوى الإنجاز مكونات المشروع والصعوبات التي عرقلت إستكمال تنفيذ المشروع البالغ تكلفته نحو 10 مليون دينار كويتي بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

خلال اللقاء الذي حضره مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، المهندس، محمد باخبيرة، أشاد محافظ عدن بالدعم الكبير الذي قدمته دولة الكويت الشقيقة للمحافظة وتمويلها للعديد من المشاريع الكبيرة في القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين .. مشدداً على ضرورة إستكمال تنفيذ المشروع ورفع قائمة بأسماء المقاولين المقصرين لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .

إلى ذلك، وقعت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن، مع مؤسسة تواصل للتنمية الإنسانية، اليوم الإثنين، على إتفاقية تنفيذ مشروع حفر عشر آبار استبادلية في حقل بئر ناصر، بحضور محافظ عدن، أحمد لملس .

ويتضمن المشروع البالغ تكلفته مليونان و888 الف و919 دولار بتمويل من جمعية الإغاثة الكويتية ويستمر تنفيذه عشرة أشهر، حفر الأبار بعمق 360 متر مع ملحقاته والمتمثلة في تأهيل الشبكة الكهربائية، وتوريد وتركيب شبكة المياه وبناء 10 غرف ضخ، وتوريد وتركيب وحدة ضخ غاطسة بقدرة من 30-37 كيلو وات، وتوريد وتركيب محطة توليد كهربائية مركزية تعمل بالطاقة لتوليد 610 كيلو وات .

وعقب التوقيع، اكد محافظ عدن على أهمية هذا المشروع في تغطية حاجة سكان المدينة من المياه .. مثمناً في الوقت نفسه دعم دولة الكويت وتمويلها لمثل هذه المشاريع التي تخدم المواطن .

حضر التوقيع مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي، انتصار مرشد .