ميليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في جبهة مراد بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تكبّدت مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات شنها طيران تحالف دعم الشرعية.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن العشرات من عناصر مليشيا الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أثناء محاولتها الهجوم على أحد المواقع العسكرية في أطراف جبل مراد، وان مدفعية الجيش الوطني استهدفت مجاميع حوثية وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات.

وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تعزيزات كانت في طريقها لتعزيز المليشيات وأسفرت الغارات عن تدمير كل الآليات والأطقم التي كانت تحمل تعزيزات بشرية وأسلحة وذخائر ومقتل جميع من كانوا على متنها.