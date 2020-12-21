معين عبدالملك يعزي بوفاة الدكتور عبده علي عثمان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشخصية الوطنية والسياسية والاكاديمية البارزة الدكتور عبده علي عثمان، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال من أجل خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد رئيس في برقية عزاء وجهها الى نجل الفقيد نبيل واخوانه وجميع أفراد أسرته، بالدور التنويري والاكاديمي والوطني والنضالي للفقيد الراحل وما قدمه من نموذج متميز كاحد أبرز رموز الحركة الوطنية اليمنية والمدافعين بإخلاص عن العدالة الإجتماعية والحقوق والحريات.. منوها بدوره كأحد مؤسسي جامعة صنعاء واحد قادة العمل السياسي والتنويري البارزين. وعبر رئيس الوزراء عن خالص التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان.

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