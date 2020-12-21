الحوثي يستقدم المئات من مليشياته في نهم ومأرب والجوف ويرسلهم إلى الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن قيام مليشيات الحوثي، بحشد مئات المقاتلين من عناصرها وارسالهم إلى جبهة الساحل الغربي خلال الأيام الماضية.



وأكدت المصادر أن المليشيات استقدمت مئات المسلحين من مليشياتها من جبهة مارب وجبهة نهم، وجبهة الجوف إلى صنعاء، حيث نظمت لهم اجتماعات حضرتها قيادات عسكرية وأمنية ودينية من المليشيات، تلقوا خلالها محاضرات حثتهم على اهمية الجهاد وفقا لمزاعم المليشيات وضرورة مواصلة المعركة في أي جبهة يرسلون إليها، وطلب الشهادة في سبيل الله.

وحسب المصادر، فإن القيادات الحوثية حثت عناصرها على انهم سيكونون ابطالا في نظر الشعب والتاريخ لانهم يبذلون نفوسهم في سبيل خدمة ما تسمى بالمسيرة القرآنية التي تعد مشروع مقاومة لأمريكا واسرائيل، حسب مزاعم المليشيات الحوثية وقياداتها.

المصادر أكدت أن تلك المجاميع تم تجهيزها وارسالها على دفعات متفرقة إلى مدينة الحديدة حيث تعتزم المليشيات تنفيذ عمليات هجوم وزحف ضد قوات المقاومة الوطنية والقوات المشتركة هناك.

واختتمت المصادر بالإشارة إلى أن قيادات في المليشيات لفتت إلى اهمية تحقيق انتصار عسكري في جبهة الساحل الغربي خلال الأيام القادمة، خصوصا في ظل عجز المليشيات عن تحقيق ذلك منذ عامين، وهو الأمر الذي بات يشكل نوعا من الإحباط لدى الكثير من القيادات العسكرية والأمنية للحوثيين.

يذكر أن مليشيات الحوثي شنت خلال الأيام الماضية العديد من عمليات الزحف والهجوم على قوات المقاومة الوطنية في جبهة الحديدة لكنها باءت بالفشل.