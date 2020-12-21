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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ تعز يشيد بإنجاز المخططات الشبكية لمدينة المخا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد محافظ تعز نبيل شمسان أن إعداد المخطط الشبكي ووحدات الجوار لمديرية المخا بشكل هندسي يعد أبرز إنجازات المحافظة.
وأضاف خلال لقاءه اليوم فريق الشئون الفنية برئاسة المهندس مهيب الحكيمي، والتوقيع واعتماد المخططات أن نظام التخطيط الشبكي يرسم لوحة مشرقة للتخطيط الحضري والتصميم العمراني لمدينة المخا.. مشيرا الى أنه سيكرم الفريق الهندسي الذي أنجز هذه المهمة المتميزة باحترافية عالية.
من جانبه استعرض المهندس الحكيمي المخططات الشبكية التي تتضمن 60 وحدة جوار بالاضافة الى تجهيز 10 مخططات تفصيلية ومعالجة 16 وحدة جوار قديمة حيث العمل على إنجازها خلال ستة أشهر بالتعاون مع هيئة المساحة وأراضي وعقارات الدولة وفرعها بالمخأ.
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