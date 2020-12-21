شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "هايل سعيد" تبادر بتخفيض أسعار منتجاتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020 الخليج 365 - متابعات بادرت شركات هائل سعيد انعم بتخفيض اسعار منتجاتها في عدن ومحافظات اخرى.

وعقب 24ساعة فقط من انخفاض اسعار الدولار مقابل الريال اليمني سارعت شركة صوامع الغلال لخفض اسعار الدقيق والقمح المباع. هذا وقامت الشركة اليمنية للمطاحن بتخفيض اسعار منتجاتها من الدقيق بواقع 1000 لكل كيس اعتبارا من يومنا هذا. وبلغ سعر السعر 17500 فيما تراجع الى 16500 ريال للكيس الواحد عبوة 50 كيلو.

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