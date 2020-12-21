شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورة تدريبية في مجال التخطيط الاستراتيجي بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بدأت اليوم، بمدينة بسيئون ، الدورة التدريبية الثانية في مجال التخطيط الاستراتيجي واعداد مقترحات المشاريع، تنظمها جمعية حضرموت العلمية الزراعية.

ويشارك في الدورة على مدى ثلاثة أيام 42 متدرب من أعضاء الجمعية بهدف اكسابهم المزيد من المعارف والمهارات والخبرات لتطوير القطاع الزراعي وفقا لأسس علمية حديثة. وأكد رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد خنبش، أهمية الدورة لإعداد الدراسات والخطط الاستراتيجية بما يسهم في النهوض بالقطاع الزراعي.

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