شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكثيري يطّلع على خطط تطوير كلية المجتمع بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، على الخطط التطويرية، للبنية التحتية لكلية المجتمع بسيئون.

واستمع الوكيل، خلال زيارته للكلية الى شرح من عميد الكلية الأستاذ المساعد عبدالقادر الكاف، لشرح عن مشروع إعادة تأهيل وتطوير المخطط العام للكلية، وزيادة القاعات الدراسية، ومشروع مركز الطاقة المتجددة. وأكد الكثيري دعم السلطة المحلية لمشروع مركز الطاقة المتجددة في إطار دعمها واهتمامها المتواصل بالقطاع التعليمي.

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