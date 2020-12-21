تشكيل لجنة بسيئون لدراسة السبل الممكنة للحد من معاناة المواطنين المعيشية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أقر لقاء عقد اليوم بسيئون، تشكيل لجنة من المالية والخدمة المدنية والتأمينات ومندوب من اتحاد النقابات لاقتراح تدخل طارئ يساعد في الحد من معاناة المواطنين المعيشية ومناقشته مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.



اللقاء الذي وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري واللجان النقابية، وقف أمام مطالب اللجان النقابية الخاصة بالحد من معاناة المواطنين جراء تدهور الوضع المعيشي.

وتطرق اللقاء الذي ضم مدراء عموم المالية والخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ومندوب البنك المركزي بوادي حضرموت والصحراء الى سبل إيجاد معالجات لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وفق الإمكانيات المتاحة للسلطات المحلية وكذا الضغط على السلطات بالمركز لوضع حلول سريعة لتدارك انعكاسات تدهور العملة على الاقتصاد الوطني والوضع المعيشي.

وأكد اللقاء الذي حضره أعضاء من مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال وادي حضرموت على تحريك الاجور والعلاوات المتوقفة منذ اعوام واعادة النظر في مستحقات المتقاعدين وتفعيل الرقابة على الاسواق للحد من التلاعب باسعار السلع.

وفي اللقاء أوضح وكيل المحافظة أن الموازنة العامة للعام القادم 2021 لمديريات وادي حضرموت والصحراء تم الانتهاء منها ورفعها للجهات بالمركز وتضمنت العلاوات لسبع سنوات، والتسويات حتى العام 2020 م.. مبديا استعداد السلطة المحلية تسخير الإمكانيات المتاحة لإيجاد معالجات لأوضاع المتقاعدين وفقا والمقترحات المقدمة من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.