شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خروج المنظومة الكهربائية بشكل كلي عن الخدمة في مدينة عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت مصادر محلية خروج منظومة الكهرباء في مدية عدن بشكل كلي.



وقالت المصادر إن التيار الكهربائي انقطع بشكل كلي عن معظم أحياء مدينة عدن.

ويخرج التيار عن الخدمة من حين لآخر بسبب نفاد الوقود

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