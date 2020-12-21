قيادي حوثي يستولي على أرضية أرملة بصنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

أقدم قيادي حوثي على السطو بقوة السلاح على أرض تعود ملكيتها لأرملة في العاصمة صنعاء.



وذكر مصدر محلي، أن القيادي الحوثي المدعو محمد علي صغير بزدان، قام بالبسط والاستيلاء على أرضية تعود ملكيتها للمواطنة صباح يحيى حسين زاحية، جوار مبنى السجن المركزي، غرب أمانة العاصمة، بقوة السلاح، مستغلاً نفوذه.

ووجهت المواطنة زاحية مناشدة لكافة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والمدنية والإنسانية، للوقوف معها ورفع الظلم عنها وأسرتها الذي لحقها من قبل القيادي الحوثي الذي استغل نفوذه وبسط بقوة السلاح على حقوقها وأملاكها في الأرضية.

ولجأت المواطنة صباح زاحية لنصب خيمة وسط أرضيتها التي سطا عليها القيادي الحوثي، والاعتصام فيها حتى تجد الإنصاف، وهذه بحسب بلاغ منها هي وسيلتها للدفاع عن أرضها.

وقالت في بلاغ لها: "إنني مواطنة ضعيفة ليس لي بعد الله إلا بناتي وأبنائي وهذه الأرض، وقد استغل هذا المتنفذ ضعفي وقلة حيلتي وقام بالبسط والاستيلاء عليها دون وجه حق، معتمداً على نفوذه وإمكانياته المادية وعلاقته ببعض القيادات الأمنية (في إشارة إلى مليشيات الحوثي) وبعض الأمناء الشرعيين"