نقابة مالية شبوة تعلن عن إضراب مفتوح بدءاً من الاثنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت نقابة موظفي المالية بمحافظة شبوة (جنوبي اليمن) الإضراب الكلي عن العمل في جميع مكاتب المالية بمديريات ومركز المحافظة، بدءاً من الاثنين 21 ديسمبر/كانون الاول 2020.



ودعت النقابة كافة موظفي المالية إلى التصعيد والاضراب الكلي ابتداءً من نهار اليوم الاثنين، "حتى يتم رد الاعتبار رسمياً لموظفي الوحدة الحسابية العامة وتعويضهم عن الضرر المعنوي الذي لحق بهم"، بحسب بيان لها أمس الأحد.

وأكد البيان أنه لن يتم رفع أو تعليق الاضراب حتى الاستجابة لمطلب منتسبي النقابة، مشيرا إلى انه حال تم ذلك "ستصدر النقابة بيانا لاحقا لاستئناف العمل".

وأوضح البيان ان قوة امنية داهمت الخميس الماضي مكتب المالية بالمحافظة وقامت باعتقال مدير الوحدة الحسابية وعدد من الموظفين، وتحريز هواتفهم المحمولة، بالمخالفة للقانون.

وأضاف البيان، "بموجب النظام والقانون الإداري والجزائي، يتم إحالة الموظفين المخلين بواجباتهم أو مرتكبي المخالفات أثناء مزاولة المهام المناطة بهم، من خلال طريقتين، امّا بإحالة الموظف في جهة عمله إلى التحقيق الإداري أو إحالة الوثائق التي تثبت تورطه بمخالفة إدارية ومالية إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وبدوره يقوم بإحالتها إلى نيابة الأموال العامة التي بدورها تقوم باستدعاء الموظف بأمر قضائي؟ وفقاً لقاعدة المتهم بريئ حتى تثبت إدانته"..

ولفت إلى أن العناصر الأمنية "لم تراع الحصانة الرقابية المصاحبة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة التي يتمتع بها موظفو وزارة المالية في عموم الجمهورية".