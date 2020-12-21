شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. الدور الكبير للنخبة الحضرمية في القضاء على معقل الإرهاب في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 تحدث حسين الحنشي رئيس مركز عدن للدراسات والعلوم الاستراتيجية عن دور قوات النخبة في حضرموت مؤكداً بانه انجاز حقيقي جاء ذلك في تعليق على هاشتاج بأن النخبة لكل حضرموت.

وقال في تصريحات لقناة الغد المشرق إن لقوات النخبة الحضرمية دور الكبير في تطهير ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة الإرهابين مؤكداً بأنها قضت على تنظيمات الإرهاب المقلقة أعقبه انتصار حقيقي. كما أن قوات النخبة الحضرمية صاحبة الإسهام الواضح في تطهير وادي المسيني وأكد أنها قضت على معقل الإرهاب في حضرموت وهو ما لمسته المناطق الجنوبية الأخرى من امن واستقرار .

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الدور الكبير للنخبة الحضرمية في القضاء على معقل الإرهاب في حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.