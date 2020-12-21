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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللجنة الأمنية بعدن تباشر الترتيبات الخاصة باستقبال الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ عدن
قالت اللجنة الأمنية، في العاصمة المؤقتة (عدن)، إنها ناقشت الترتيبات الخاصة باستقبال الحكومة الجديدة.
وأكدت اللجنة وقوفها إلى جانب الحكومة، والعمل على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وإنجاحِ جهود البناء والتنمية، واستعادة عدن لدورها الريادي سياسياً واقتصادياً.
هذا وقد تطرق الاجتماع إلى المستجدات الأمنية في المدينة، ومستوى تنفيذ القرارات والتكليفات السابقة المتخذة في الاجتماعات السابقة
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