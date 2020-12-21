عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية عن تشكيل حكومة اليمن: بذلنا جهودا جبارة

الإثنين 21 ديسمبر 2020

الخليج 365

قالت السعودية، الأحد، إن التحالف العربي بذل جهودا جبارة في تحقيق السلام ورأب الصدع بين الأطراف اليمنية ما أسفر عن تشكيل الحكومة الجديدة.



وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، إن جهود المملكة أثمرت بتنفيذ اتفاق الرياض ووقف القتال وتنفيذ الشق العسكري وتشكيل الحكومة اليمنية

وأضاف أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق القيادات اليمنية في تعميق الحوار والمصالحة والابتعاد عن التصعيد بكافة أنواعه.

والسبت أشاد السفير السعودي لدى اليمن بجهود الإمارات في تنفيذ اتفاق الرياض الذي توّج بإعلان حكومة الكفاءات بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال إن تشكيل الحكومة اليمنية، يعد إنجازا كبيرا للجميع، وجاء بفضل تجاوب الأطراف اليمنية، لافتا إلى أن التأخر في تنفيذ الاتفاق كان سببه "خلافات تم تجاوزها".

وكشف آل جابر أن الحكومة اليمنية الجديدة، التي يرأسها الدكتور معين عبدالملك، ستعود إلى عدن خلال أسبوع، فور انتهاء الترتيبات.

وكان الرئيس اليمني، قد أصدر الجمعة الماضية، قرارا جمهوريا بتشكيل حكومة الكفاءات بناء على اتفاق الرياض، والتي تحتوي على 24 حقيبة وزارية بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي وكافة الأحزاب والقوى السياسية .

وقوبل تشكيل الحكومة اليمنية، بترحيب أممي ودولي وإقليمي واسع، باعتباره خطوة محورية نحو الحل السياسي الشامل لإنهاء الحرب التي أشعلها الانقلاب الحوثي قبل 6 سنوات.