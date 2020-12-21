الحوثيون يفرضون قيودا تعسفية جديدة على طالبات جامعة خاصة بصنعاء  

تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية قمع الحريات والتضييق على الطلاب في الجامعات الحكومية والخاصة في العاصمة اليمنية صنعاء.



وقالت مصادر طلابية لـ "يمن شباب نت "، "إن ميليشيا الحوثي فرضت قيودا تعسفية جديدة على طالبات الجامعة اللبنانية في العاصمة صنعاء بهدف التضييق وقمع الحريات تحت مسميات عبثية".



ووفقا للمصادر فإن ميليشيا الحوثي أقرت فصل الطلاب عن الطالبات في المحاضرات الدراسية، واجبرت الجامعة على تخصيص قاعات دراسية خاصة للطالبات.



كما منعت ارتداء الملابس القصيرة، والملابس الضيقة بالإضافة إلى عدم ارتداء العبايات المفتوحة وكذلك تغطية الشعر بالكامل، وعدم ارتداء البالطوهات القصيرة.



وكانت ميليشيا الحوثي قد أقرت مطلع العام الجاري فصل الطلاب عن الطالبات في أداء التكاليف ومشاريع التخرج ومؤخرا منعت إقامة حفلات التخرج للخريجين في الجامعات الحكومية والخاصة بمناطق سيطرتها.



ويشار إلى أن ميليشيا الحوثي عمدت منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء إبان انقلابها على الشرعية في خريف 2014 إلى قمع الحريات الشخصية والتضييق على المواطنين ومؤخرا أغلقت المقاهي والمنتزهات بذريعة محاربة ما أسماه الحوثيون بالاختلاط.