شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي في وفاة المناضل حسن صغير يغنم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعت الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى عبدالمجيد حسن يغنم وكافة افراد أسرته، عزاهم من خلالها بوفاة الشيخ المناضل حسن صغير يغنم عضو مجلس النواب السابق وعضو رابطة علماء اليمن.



واشاد الرئيس في برقيته، بمناقب الفقيد الوطنية وادواره النضالية واسهاماته العملية والتربوية التي جسدها خلال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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