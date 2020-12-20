شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنفيذي امانة العاصمة يناقش تقارير عدد من المكاتب الخدمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش المكتب التنفيذي لأمانة العاصمة في اجتماعه، اليوم، برئاسة امين العاصمة اللواء عبد الغني جميل، تقارير عدد من المكاتب الخدمية والتنفيذية.



وبارك المكتب التنفيذي في اجتماعه، تشكيل حكومة الكفاءات السياسية..مؤكداً ان قرار فخامة الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل الحكومة يأتي ثمرة لجهود فخامته وصبره وحكمته طيلة الفترة الماضية في سبيل خلق توافق وطني وتوحيد جهود القوى السياسية الوطنية في مواجهة انقلاب مليشيا الحوثي واستكمال تحرير اليمن واستعادة مؤسساته..مشيداً بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وبارك تنفيذي أمانة العاصمة لرئيس وأعضاء الحكومة نيلهم ثقة القيادة السياسية، مبديا ثقته بإرادة وقدرة هذه الحكومة على تحقيق مهامها الملحة في هذه الظروف التي تمر بها بلادنا وفي مقدمتها تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم الجيش الوطني لاستكمال تحرير البلد وتحقيق استقراره الأمني.