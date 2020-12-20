شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ ناصر الصباح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة، عزاه فيها بوفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.



وعبر نائب الرئيس في البرقية، عن خالص العزاء والمواساة، لأسرة الفقيد ومحبيه، وكافة آل الصباح والشعب الكويتي الشقيق، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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