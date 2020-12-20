لجنة المناقصات الرئيسة بساحل حضرموت تقر ترسية عدد من المشاريع 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

عقدت لجنة المناقصات الرئيسة بساحل حضرموت، اجتماعا. لها بالمكلا اليوم، برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الفنيه المهندس امين بارزيق، وبحضور أعضاء اللجنة.



واستعرضت اللجنة تقارير التحليل الفني والمالي المرفوعة من اللجنة الفنية لعدد من المشاريع، وبعد النقاش بين أعضائها أقرت ترسية هذه المشاريع على المقاولين المؤهلين لتنفيذها، بموجب تزكية اللجنة الفنية الوارد في تقريرها الفني.

وناقشت اللجنة. في اجتماعها، سير تنفيذ عدد من المشاريع بساحل حضرموت، وشدد اعضاء اللجنة على ضروره إلتزام المقاولين بالبرنامج الزمني والمواصفات الفنية في التنفيذ ومتابعة ذلك من قبل الجهات المعنية.